Concert du trio « Entre souffle et cordes » – JEP 2026, Maison Léon Blum, Jouy-en-Josas

Informations pratiques

Concert du trio « Entre souffle et cordes » – JEP 2026 Samedi 19 septembre, 17h30 Maison Léon Blum Yvelines

Nombre de places limité. Sur réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Ne manquez pas l’opportunité d’écouter cette encordée à trois mariant la voix chaude d’un baryton, le son lyrique d’un violoncelle et la résonance ondoyante d’une harpe, dans les vibrations du grand répertoire classique et de la musique du monde.

Unis dans un même souffle éolien, voyageant du baroque à nos jours, leurs ondes vibrent dans l’harmonie de leurs 53 cordes entrelacées, au son des œuvres de Purcell, Bach, Beethoven, Schubert, Wagner, Tchaïkovski, Massenet, Fauré, Ravel, Villa-Lobos, Britten et bien d’autres…

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Avec Mark PANCEK, Nathalie JACQUET et Frédérique GARNIER

Tarif : participation libre pour les musiciens qui se produisent bénévolement. Nous vous remercions de bien vouloir prévoir de l’argent liquide pour une participation « au chapeau ».

En raison du nombre de places limitées, la réservation est OBLIGATOIRE.

Maison Léon Blum 4 Rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 01 30 70 68 46 https://www.maisonleonblum.fr/ https://www.facebook.com/maisonleonblum;https://www.instagram.com/maison_leon_blum/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisonleonblum.fr/event-details/concert-du-trio-entre-souffle-et-cordes »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@maisonleonblum.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 70 68 46 »}] La maison de Léon et Jeanne Blum est située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. L’ancien président du Conseil Léon Blum y vécut cinq années avant de décéder sur les lieux le 30 mars 1950 d’un infarctus à l’âge de 77 ans. La propriété a reçu le Label « Maisons des illustres » en 2012. Parking public gratuit à 100m

Ligne de bus 6132 arrêt « Les Metz-la Mare » puis 2 minutes de marche

RER C arrêt « Jouy-en-Josas » puis 20 minutes de marche

Pour fêter les journées européennes du patrimoine, le trio « Entre souffle et cordes » vous invite à un concert inédit le samedi 19 septembre à 17h30 à la Maison Léon Blum.

© Maison Léon Blum