Concert du vendredi Tour de l’ancien château Clairvaux-les-Lacs
vendredi 24 juillet 2026 · Tour de l'ancien château · Clairvaux-les-Lacs
Informations pratiques
Clairvaux-les-Lacs
Concert du vendredi
Tour de l’ancien château Promenade Notre-Dame de l’Isle Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Concerts du vendredi à la tour de l’ancien château de Clairvaux-les-Lacs à partir de 21h
Concert le 10 juillet Trio Lélé musique du monde, concert familial et burlesque.
Concert le 24 juillet Tribute to Ray Charles 21h00, jazz.
Concert le 31 juillet Gondwana (Coumbia UMC/Bertrand Plé), musique du monde.
Concert le 7 août Miss Jones & Friends, Bossa Nova
Concert le 14 août Tombé du camion / swing/jazz, reggae, rock’n’roll
Concert le 21 août Luc Burbaloff, musique festive et participative
Concert le 28 août RIP Chef, guinguette punk rock
Libre et gratuit. .
Tour de l’ancien château Promenade Notre-Dame de l’Isle Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 82 42
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English : Concert du vendredi
L’événement Concert du vendredi Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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