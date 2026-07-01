Concert du vendredi Tour de l’ancien château Clairvaux-les-Lacs

Informations pratiques

Clairvaux-les-Lacs

Concert du vendredi

Tour de l’ancien château Promenade Notre-Dame de l’Isle Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Concerts du vendredi à la tour de l’ancien château de Clairvaux-les-Lacs à partir de 21h

Concert le 10 juillet Trio Lélé musique du monde, concert familial et burlesque.

Concert le 24 juillet Tribute to Ray Charles 21h00, jazz.

Concert le 31 juillet Gondwana (Coumbia UMC/Bertrand Plé), musique du monde.

Concert le 7 août Miss Jones & Friends, Bossa Nova

Concert le 14 août Tombé du camion / swing/jazz, reggae, rock’n’roll

Concert le 21 août Luc Burbaloff, musique festive et participative

Concert le 28 août RIP Chef, guinguette punk rock

Libre et gratuit. .

Tour de l’ancien château Promenade Notre-Dame de l’Isle Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 82 42

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English : Concert du vendredi

L’événement Concert du vendredi Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE