Concert du Zemlinsky Quartet, Centre tchèque de Paris, Paris

Concert du Zemlinsky Quartet Jeudi 16 avril, 19h30 Centre tchèque de Paris Paris

Payant, Réservation sur Eventbrite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T19:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T19:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Initialement fondé en 1994 comme groupe étudiant, le Quatuor Zemlinsky est devenu un véritable ambassadeur de la tradition tchèque des quatuors à cordes. Il a remporté de nombreux prix internationaux prestigieux et a participé à plusieurs masterclasses, notamment ProQuartet en France et Sommerakademie à Reichenau en Autriche, où il a gagné le premier prix pour la meilleure interprétation d’une œuvre de Janáček.

Parmi les récentes prestations importantes du Quatuor Zemlinsky, citons le Wigmore Hall de Londres, la Cité de la Musique à Paris, la Bibliothèque du Congrès, la Place des Arts à Montréal, le festival Prague Spring et leurs débuts à New York dans le cadre de la série de concerts Schneider/New School.

Du 13 octobre au 17 novembre prochain, le groupe se produira au festival international Janáček Brno, rendez-vous culturel tant attendu.

En attendant, profitez d’un bel aperçu des talents du Quatuor Zemlinsky le temps d’une soirée au Centre tchèque de Paris.

Plein tarif : 15€

Tarif réduit : 10€

Centre tchèque de Paris 18 Rue Bonaparte, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France +33 (0)1 53 73 00 22 https://paris.czechcentres.cz/fr/ https://www.eventbrite.fr/o/centre-tcheque-de-paris-113466436851 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/concert-du-zemlinsky-quartet-tickets-1984879971426?aff=oddtdtcreator »}, {« type »: « email », « value »: « paris@czechcentres.cz »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 53 73 00 22 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CzechCentreParis »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/centretchequeparis/ »}] [{« link »: « https://www.zemlinskyquartet.cz/about.html »}, {« link »: « https://janacek-brno.cz/en/ »}] Le Centre tchèque de Paris est un institut culturel situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6ᵉ arrondissement. Il fait rayonner la culture tchèque en France à travers des expositions, concerts, conférences, lectures, cours de tchèque et bien plus encore. Il fait partie d’un réseau international de 26 Centres tchèques présents sur 4 continents.

Le Centre tchèque à Paris vous invite à un concert intimiste du quatuor à cordes de renommée internationale : le Zemlinsky Quartet. quatuor classique

Ilona Sochorova