Concert Duo Acoustique Helo-Ice Valence-en-Poitou
mardi 4 août 2026 · Helo-Ice · Valence-en-Poitou
Informations pratiques
Valence-en-Poitou
Concert Duo Acoustique
Helo-Ice 11 avenue de Paris Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Soirée musicale au bar glacier.
Installez-vous en terrasse, laissez-vous porter par la musique et profitez d’un moment gourmand autour de nos glaces artisanales, gaufres gourmandes, milkshakes, drinkshakes ou boissons fraîches .
Helo-Ice 11 avenue de Paris Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 91 03 06
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English : Concert Duo Acoustique
L’événement Concert Duo Acoustique Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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