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Concert Duo Acoustique Helo-Ice Valence-en-Poitou

mardi 4 août 2026 · Helo-Ice · Valence-en-Poitou

Concert Duo Acoustique Helo-Ice Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Helo-Ice
Adresse
11 avenue de Paris
Ville
86700 Valence-en-Poitou
Département
Vienne
Tarif

Valence-en-Poitou

Concert Duo Acoustique

Helo-Ice 11 avenue de Paris Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Soirée musicale au bar glacier.
Installez-vous en terrasse, laissez-vous porter par la musique et profitez d’un moment gourmand autour de nos glaces artisanales, gaufres gourmandes, milkshakes, drinkshakes ou boissons fraîches   .

Helo-Ice 11 avenue de Paris Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 91 03 06 

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English : Concert Duo Acoustique

L’événement Concert Duo Acoustique Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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