Concert Duo Acoustique Helo-Ice Valence-en-Poitou

Informations pratiques

Valence-en-Poitou

Concert Duo Acoustique

Helo-Ice 11 avenue de Paris Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:30:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Soirée musicale au bar glacier.

Installez-vous en terrasse, laissez-vous porter par la musique et profitez d’un moment gourmand autour de nos glaces artisanales, gaufres gourmandes, milkshakes, drinkshakes ou boissons fraîches .

Helo-Ice 11 avenue de Paris Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 91 03 06

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English : Concert Duo Acoustique

L’événement Concert Duo Acoustique Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou