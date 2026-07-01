Concert duo Christian Maës et Nicolas Nageotte Théâtre du Dôme Poil

Informations pratiques

Poil

Concert duo Christian Maës et Nicolas Nageotte

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Concert duo Christian Maës et Nicolas Nageotte

Avec Christian Maës, accordéons et Nicolas Nageotte, clarinette basse, clarinette turque et doudouk.

À 20h30, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde.

Tarif 10 € / Pass Esitval 80 € (9 concerts).

Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com .

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cieducoleoptere@gmail.com

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English : Concert duo Christian Maës et Nicolas Nageotte

L’événement Concert duo Christian Maës et Nicolas Nageotte Poil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Rives du Morvan