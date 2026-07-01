Concert duo Christian Maës et Nicolas Nageotte Théâtre du Dôme Poil
jeudi 23 juillet 2026 · Théâtre du Dôme · Poil
Informations pratiques
Poil
Concert duo Christian Maës et Nicolas Nageotte
Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Concert duo Christian Maës et Nicolas Nageotte
Avec Christian Maës, accordéons et Nicolas Nageotte, clarinette basse, clarinette turque et doudouk.
À 20h30, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme, chemin de la Gouillarde.
Tarif 10 € / Pass Esitval 80 € (9 concerts).
Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com .
Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cieducoleoptere@gmail.com
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English : Concert duo Christian Maës et Nicolas Nageotte
L’événement Concert duo Christian Maës et Nicolas Nageotte Poil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Rives du Morvan
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