Concert musique classique Théâtre du Dôme Poil
Concert musique classique Théâtre du Dôme Poil jeudi 9 juillet 2026.
Poil
Concert musique classique
Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Concert classique Viviane Hasler, soprano Maren Gamper, piano
À 20h30, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme , chemin de la Gouillarde.
Tarif 10 € Pass Estival 80 € (9 concerts).
Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com
Organisé par la Compagnie du Coléoptère. .
Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cieducoleoptere@gmail.com
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English : Concert musique classique
L’événement Concert musique classique Poil a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Rives du Morvan
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