Concert musique classique Théâtre du Dôme Poil

Poil

Concert musique classique

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Concert classique Viviane Hasler, soprano Maren Gamper, piano

À 20h30, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme , chemin de la Gouillarde.

Tarif 10 € Pass Estival 80 € (9 concerts).

Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com

Organisé par la Compagnie du Coléoptère. .

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cieducoleoptere@gmail.com

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English : Concert musique classique

L’événement Concert musique classique Poil a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Rives du Morvan