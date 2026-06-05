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Concert musique classique Théâtre du Dôme Poil

Concert musique classique Théâtre du Dôme Poil jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Théâtre du Dôme

Adresse : Chemin de la Gouillarde

Ville : 58170 Poil

Département : Nièvre

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poil

Concert musique classique

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Concert classique Viviane Hasler, soprano Maren Gamper, piano
À 20h30, dans le cadre du festival Un été sous le Dôme , chemin de la Gouillarde.
Tarif 10 € Pass Estival 80 € (9 concerts).
Infos et réservations cieducoleoptere@gmail.com
Organisé par la Compagnie du Coléoptère.   .

Théâtre du Dôme Chemin de la Gouillarde Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cieducoleoptere@gmail.com

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English : Concert musique classique

L’événement Concert musique classique Poil a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Rives du Morvan

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