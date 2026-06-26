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Festival Poil Occulte Auberge de Poil Poil

samedi 11 juillet 2026 · Auberge de Poil · Poil

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Auberge de Poil
Adresse
16 route de Champrobert
Ville
58170 Poil
Département
Nièvre
Tarif
10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poil

Festival Poil Occulte

Auberge de Poil 16 route de Champrobert Poil Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Festival Poil Occulte
À partir de 19h à l’Auberge de Poil, 16 route de Champrobert.
Repas et animations, quiz et Poil Academy.
À partir de 20h30 Concerts Herpès / Punk Garage de Bourbon-Lancy Leihken Stoner Psychédélique de Besançon
Tapis Tigre (Volant) / Dj Sauvage de Châlons-sur-Saône.
Tarif 10 €. Infos et préventes https://poilauxpotes.org/   .

Auberge de Poil 16 route de Champrobert Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival Poil Occulte

L’événement Festival Poil Occulte Poil a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan

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