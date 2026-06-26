Festival Poil Occulte Auberge de Poil Poil
samedi 11 juillet 2026 · Auberge de Poil · Poil
Informations pratiques
Poil
Festival Poil Occulte
Auberge de Poil 16 route de Champrobert Poil Nièvre
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Festival Poil Occulte
À partir de 19h à l’Auberge de Poil, 16 route de Champrobert.
Repas et animations, quiz et Poil Academy.
À partir de 20h30 Concerts Herpès / Punk Garage de Bourbon-Lancy Leihken Stoner Psychédélique de Besançon
Tapis Tigre (Volant) / Dj Sauvage de Châlons-sur-Saône.
Tarif 10 €. Infos et préventes https://poilauxpotes.org/ .
Auberge de Poil 16 route de Champrobert Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival Poil Occulte
L’événement Festival Poil Occulte Poil a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan
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