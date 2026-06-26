Festival Poil Occulte Auberge de Poil Poil

Informations pratiques

Poil

Festival Poil Occulte

Auberge de Poil 16 route de Champrobert Poil Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Festival Poil Occulte

À partir de 19h à l’Auberge de Poil, 16 route de Champrobert.

Repas et animations, quiz et Poil Academy.

À partir de 20h30 Concerts Herpès / Punk Garage de Bourbon-Lancy Leihken Stoner Psychédélique de Besançon

Tapis Tigre (Volant) / Dj Sauvage de Châlons-sur-Saône.

Tarif 10 €. Infos et préventes https://poilauxpotes.org/ .

Auberge de Poil 16 route de Champrobert Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival Poil Occulte

L’événement Festival Poil Occulte Poil a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan