Kaysersberg Vignoble

Concert Duo de guitares

12 rue du Val St Jean Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 17:00:00

fin : 2026-11-08 18:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Au programme: Manuel de Falla, Astor Piazzolla, Alexandre Borodine, Tchaïkovski, Rimski-Korsakov, Léo Delibes, Isaac Albéniz, Enrique Granados et Frédéric Chopin.

Le Duo de guitares Fimbel composé de Natalie et Jean-Jacques Fimbel, a été créé en 1984, et affectionne un répertoire original aux couleurs latines, ainsi que les œuvres du passé, de la renaissance au XXème siècle.

Le programme se nourrit de pièces de Manuel de Falla, Astor Piazzolla, Alexandre Borodine, Tchaïkovski, Rimski-Korsakov, Léo Delibes, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Frédéric Chopin, Garcia Lorca…

Le Duo Fimbel parcourt le monde et s’est produit à Paris, Tokyo, Milan, Madrid, ainsi que dans de nombreux festivals… .

12 rue du Val St Jean Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 communication@kaysersberg-vignoble.fr

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English :

On the program: Manuel de Falla, Astor Piazzolla, Alexandre Borodine, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Léo Delibes, Isaac Albéniz, Enrique Granados and Frédéric Chopin.

L’événement Concert Duo de guitares Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg