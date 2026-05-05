Meymac

Concert Duo de harpes

Le Jassonneix Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Concert dans l’église du monastère du Jassonneix Duo de Harpes

Sophie CLAVEL et Lucile GALLET-DELGRANGE

Programme Œuvres de Compositeurs pour la harpe, inspirés par les femmes à travers l’Europe

Sur réservation au 06 08 84 06 58 .

Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 84 06 58 contact@monasteredujassonneix.com

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English : Concert Duo de harpes

L’événement Concert Duo de harpes Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze