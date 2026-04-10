CONCERT DUO EN PASSANT Naussac-Fontanes
CONCERT DUO EN PASSANT Naussac-Fontanes vendredi 1 mai 2026.
Naussac-Fontanes
CONCERT DUO EN PASSANT
1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes Lozère
Tarif : 18 – 18 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le IX Bar fête ses 4 ans, à cette occasion il vous propose un repas moules/frites, fromage et dessert (sur réservation avant le 24 avril) le midi et le soir pour clôturer cette belle journée tapas offert à l’appéritif avec un concert du Duo En Passant et son répertoire varié.
Le IX Bar fête ses 4 ans, à cette occasion il vous propose un repas moules/frites, fromage et dessert (sur réservation avant le 24 avril) le midi et le soir pour clôturer cette belle journée tapas offert à l’appéritif avec un concert du Duo En Passant et son répertoire varié. .
1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 47 92 84 68
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English :
The IX Bar is celebrating its 4th anniversary, and to mark the occasion is offering a mussel/fried meal, cheese and dessert (book by April 24) at lunchtime and in the evening, to round off a wonderful day of tapas and appetizers, with a concert by the Duo En Passant and its varied repertoire.
L’événement CONCERT DUO EN PASSANT Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Langogne
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