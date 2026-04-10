Naussac-Fontanes

CONCERT DUO EN PASSANT

1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : 18 – 18 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le IX Bar fête ses 4 ans, à cette occasion il vous propose un repas moules/frites, fromage et dessert (sur réservation avant le 24 avril) le midi et le soir pour clôturer cette belle journée tapas offert à l’appéritif avec un concert du Duo En Passant et son répertoire varié.

Le IX Bar fête ses 4 ans, à cette occasion il vous propose un repas moules/frites, fromage et dessert (sur réservation avant le 24 avril) le midi et le soir pour clôturer cette belle journée tapas offert à l’appéritif avec un concert du Duo En Passant et son répertoire varié. .

1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 47 92 84 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The IX Bar is celebrating its 4th anniversary, and to mark the occasion is offering a mussel/fried meal, cheese and dessert (book by April 24) at lunchtime and in the evening, to round off a wonderful day of tapas and appetizers, with a concert by the Duo En Passant and its varied repertoire.

L’événement CONCERT DUO EN PASSANT Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Langogne