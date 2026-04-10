CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES Naussac-Fontanes
CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES Naussac-Fontanes vendredi 8 mai 2026.
Naussac-Fontanes
CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES
1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le IX Bar propose un concours de pétanque en doublettes 150€ + mises.
Vous pourrez vous restaurer le midi avec au menu assiette de tripes, pommes de terre, fromage (réservation conseillée).
Le IX Bar propose un concours de pétanque en doublettes 150€ + mises.
Vous pourrez vous restaurer le midi avec au menu assiette de tripes, pommes de terre, fromage (réservation conseillée). .
1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 47 92 84 68
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English :
The IX Bar offers a pétanque competition in doublettes of 150? + bets.
Lunchtime menu includes tripe, potatoes and cheese (reservations recommended).
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Langogne
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