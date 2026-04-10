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CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES Naussac-Fontanes

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES Naussac-Fontanes

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES Naussac-Fontanes vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 1 Avenue de la Tour

Ville : 48300 Naussac-Fontanes

Département : Lozère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : 12 12 Adulte

Naussac-Fontanes

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES

1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Le IX Bar propose un concours de pétanque en doublettes 150€ + mises.
Vous pourrez vous restaurer le midi avec au menu assiette de tripes, pommes de terre, fromage (réservation conseillée).
Le IX Bar propose un concours de pétanque en doublettes 150€ + mises.
Vous pourrez vous restaurer le midi avec au menu assiette de tripes, pommes de terre, fromage (réservation conseillée).   .

1 Avenue de la Tour Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 6 47 92 84 68 

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English :

The IX Bar offers a pétanque competition in doublettes of 150? + bets.
Lunchtime menu includes tripe, potatoes and cheese (reservations recommended).

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTES Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Langogne

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