SOIRÉE 100% FEMME

Naussac Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée exclusivement réservée aux femmes avec un buffet dînatoire et une animation musicale avec Betty.

Blindtest, chorée, jeux, papotage… Betty Jeff à la sono pour vous faire danser. Venez passer une soirée conviviale.

Organisée par Les Lango’Folies.

Sur réservation à l’Office de Tourisme de Langogne Margeride Grand Lac de Naussac.

Soirée exclusivement réservée aux femmes avec un buffet dînatoire et une animation musicale avec Betty.

Blindtest, chorée, jeux, papotage… détente partage et bonne humeur…

Betty Jeff à la sono pour vous faire danser toute la nuit sur les meilleurs sons spécial Girly vibes.

Venez passer une soirée conviviale.

Organisée par Les Lango’Folies.

Sur réservation à l’Office de Tourisme de Langogne Margeride Grand Lac de Naussac. .

Naussac Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

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English :

An evening exclusively for women, with a buffet dinner and musical entertainment by Betty.

Blindtest, chorée, games, chit-chat… Betty Jeff on sound to get you dancing. Come and enjoy a convivial evening.

Organized by Les Lango’Folies.

Bookings required at the Langogne Margeride Grand Lac de Naussac Tourist Office.

L’événement SOIRÉE 100% FEMME Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-OT Langogne