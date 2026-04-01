Châteauroux

Concert Duo Les Basses Mélodiques

Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Concert de musique classique violoncelle et accordéon dont le programme sera interprété par Sébastien Rateau au violoncelle, castelroussin (professeur de violoncelle à Vierzon, Buzançais et Argenton-sur-Creuse) et Thomas Chedal-Bornu (professeur au conservatoire de Châteauroux).

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Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 47 81 45 lesbassesmelodiques@gmail.com

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English :

A concert of classical cello and accordion music, performed by castelroussin Sébastien Rateau (cello teacher in Vierzon, Buzançais and Argenton-sur-Creuse) and Thomas Chedal-Bornu (teacher at the Châteauroux conservatory).

L’événement Concert Duo Les Basses Mélodiques Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY