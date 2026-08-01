Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

CONCERT DUO NON STOP

À l’intérieur du Camping Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Préparez-vous à passer une excellente soirée avec DUO NON STOP à La Table du Salagou !

Préparez-vous à passer une excellente soirée avec DUO NON STOP.

Que vous ayez envie de danser, de chanter ou simplement de profiter d’un bon moment en terrasse en écoutant de la musique, cette soirée est faite pour vous.

Un répertoire varié, une ambiance conviviale et festive, et des artistes qui savent faire vibrer le public du début à la fin ! .

À l’intérieur du Camping Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 02 11 latabledusalagou@gmail.com

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English :

Get ready to have a great evening with DUO NON STOP at La Table du Salagou!

L’événement CONCERT DUO NON STOP Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS