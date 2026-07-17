Concert Duo Papillon Le Bouchet Servoz

Informations pratiques

Servoz

Concert Duo Papillon

Le Bouchet Eglise Saint-Loup de Servoz Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21 21:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Suites et danses dialogues entre flûte et guitare



Un voyage musical entre suites, danses et mélodies, où la flûte traversière et la guitare classique dialoguent à travers les œuvres de Schubert, Pujol, Balzerano, Duarte, Basevi et Piazzolla.

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Le Bouchet Eglise Saint-Loup de Servoz Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 17 72 12 g.spadarossi@gmail.com

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English :

Suites and Dances: Dialogues Between Flute and Guitar



A musical journey through suites, dances, and melodies, in which the transverse flute and classical guitar engage in a dialogue through the works of Schubert, Pujol, Balzerano, Duarte, Basevi, and Piazzolla.

L’événement Concert Duo Papillon Servoz a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc