Concert Duo sur mesure Trouy
samedi 12 septembre 2026 · Trouy
Informations pratiques
Trouy
Concert Duo sur mesure
Trouy Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Laissez-vous surprendre par la rencontre harmonieuse du trombone et du piano lors d’un concert proposé par le groupe Sur Mesure.
Le groupe Sur Mesure vous invite à découvrir un dialogue musical original entre le trombone et le piano. La sonorité chaleureuse et puissante du trombone se mêle à la finesse du piano pour offrir un concert riche en nuances et en émotions.
Une parenthèse musicale à partager, portée par la complicité des artistes et l’élégance de ces deux instruments. .
Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 6 65 07 73 32
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English :
Let yourself be captivated by the harmonious blend of the trombone and the piano at a concert presented by the group Sur Mesure.
L’événement Concert Duo sur mesure Trouy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES
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