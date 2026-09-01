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Concert Duo sur mesure Trouy

samedi 12 septembre 2026 · Trouy

Concert Duo sur mesure Trouy

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
18570 Trouy
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Trouy

Concert Duo sur mesure

Trouy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Laissez-vous surprendre par la rencontre harmonieuse du trombone et du piano lors d’un concert proposé par le groupe Sur Mesure.
Le groupe Sur Mesure vous invite à découvrir un dialogue musical original entre le trombone et le piano. La sonorité chaleureuse et puissante du trombone se mêle à la finesse du piano pour offrir un concert riche en nuances et en émotions.
Une parenthèse musicale à partager, portée par la complicité des artistes et l’élégance de ces deux instruments.   .

Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 6 65 07 73 32 

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English :

Let yourself be captivated by the harmonious blend of the trombone and the piano at a concert presented by the group Sur Mesure.

L’événement Concert Duo sur mesure Trouy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES

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