Festival des Arts de Trouy Trouy
samedi 26 septembre 2026 · Trouy
Informations pratiques
Trouy
Festival des Arts de Trouy
Espace Jean-Marie Truchot Trouy Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Le Festival des arts de Trouy met à l’honneur la créativité locale et le talent d’Armelle Desages, artiste animalière.
L’Atelier des couleurs de Trouy vous invite à découvrir les tableaux réalisés par les membres de l’association à l’occasion du Festival des arts de Trouy.
Cette exposition accueille comme invitée d’honneur Armelle Desages, artiste animalière diplômée nationale d’art et technique. Ses œuvres délicates et réalistes révèlent toute la beauté du monde animal. .
Espace Jean-Marie Truchot Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire atelierdescouleurs.trouy@gmail.com
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English :
The Trouy Arts Festival showcases local creativity and the talent of Armelle Desages, an animal artist.
L’événement Festival des Arts de Trouy Trouy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES
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