Journées Européennes du Patrimoine à Trouy Trouy
samedi 19 septembre 2026 · Trouy
Informations pratiques
Trouy
Journées Européennes du Patrimoine à Trouy
Trouy Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château Rozé de Trouy ouvre ses portes pour une journée familiale entre histoire, nature et découvertes.
Partez à la découverte du patrimoine de Trouy à travers un programme accessible à toute la famille. Visitez le château Rozé et suivez Patrick lors d’une visite guidée consacrée au patrimoine végétal de la commune.
Dans la salle des actes, une exposition mettra à l’honneur deux femmes emblématiques George Sand et Simone Veil. Les enfants de 6 à 10 ans pourront quant à eux participer à une chasse au trésor dans le parc du château, ponctuée d’énigmes et de surprises. .
Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 78 18
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English :
%C0 To celebrate European Heritage Days, the Château Rozé de Trouy is opening its doors for a family day filled with history, nature, and new discoveries.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Trouy Trouy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES
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