Informations pratiques

Trouy

Journées Européennes du Patrimoine à Trouy

Trouy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château Rozé de Trouy ouvre ses portes pour une journée familiale entre histoire, nature et découvertes.

Partez à la découverte du patrimoine de Trouy à travers un programme accessible à toute la famille. Visitez le château Rozé et suivez Patrick lors d’une visite guidée consacrée au patrimoine végétal de la commune.

Dans la salle des actes, une exposition mettra à l’honneur deux femmes emblématiques George Sand et Simone Veil. Les enfants de 6 à 10 ans pourront quant à eux participer à une chasse au trésor dans le parc du château, ponctuée d’énigmes et de surprises. .

Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 78 18

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, the Château Rozé de Trouy is opening its doors for a family day filled with history, nature, and new discoveries.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Trouy Trouy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES