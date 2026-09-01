Fête des Flots de Trouy Trouy
samedi 12 septembre 2026 · Trouy
Informations pratiques
Trouy
Fête des Flots de Trouy
Avenue du Cabaret Trouy Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
La Fête des Flots revient à Trouy pour un week-end festif mêlant musique, gourmandises, animations et bonnes affaires !
Profitez de la Fête des Flots dans une ambiance familiale et conviviale!
Au programme fête foraine, brocante, marché artisanal, produits du terroir et de la mer, animations, soirée dansante et concerts gratuits. Boissons et restauration seront également proposées sur place tout au long de l’événement. .
Avenue du Cabaret Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 78 18
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English :
The F%EAte des Flots is returning to %E0 Trouy for a festive weekend combining music, culinary delights, entertainment, and great deals!
L’événement Fête des Flots de Trouy Trouy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES
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