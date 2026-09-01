Informations pratiques

Trouy

Fête des Flots de Trouy

Avenue du Cabaret Trouy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

La Fête des Flots revient à Trouy pour un week-end festif mêlant musique, gourmandises, animations et bonnes affaires !

Profitez de la Fête des Flots dans une ambiance familiale et conviviale!

Au programme fête foraine, brocante, marché artisanal, produits du terroir et de la mer, animations, soirée dansante et concerts gratuits. Boissons et restauration seront également proposées sur place tout au long de l’événement. .

Avenue du Cabaret Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 78 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The F%EAte des Flots is returning to %E0 Trouy for a festive weekend combining music, culinary delights, entertainment, and great deals!

L’événement Fête des Flots de Trouy Trouy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES