Informations pratiques

Trouy

Marche de la fête des Flots

Trouy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13 10:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Partez à pied à la découverte de Trouy et de ses paysages lors d’une randonnée conviviale organisée dans le cadre de la Fête des Flots.

Profitez de la Marche de la Fête des Flots pour découvrir autrement Trouy et ses environs. Plusieurs parcours de 5, 10, 15 ou 20 km permettront aux promeneurs comme aux marcheurs confirmés d’explorer les paysages locaux à leur rythme.

Les départs s’effectueront entre 7h30 et 10h depuis l’Espace Jean-Marie Truchot. Une belle occasion de prendre l’air et de partager un moment convivial au cœur du territoire. Apportez votre gobelet. .

Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 65 74 87

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English :

Set out on foot to explore Trouy and its scenery during a friendly hike organized as part of the Fête des Flots.

L’événement Marche de la fête des Flots Trouy a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES