CONCERT Ebony La Lune des Pirates Amiens
vendredi 13 novembre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
CONCERT Ebony La Lune des Pirates
17 Quai Bélu Amiens Somme
Tarif : 21 – 21 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Ebony
+ Première partie
VEN. 13 NOVEMBRE 2026
20:00
Pop | FR
Comme premier rendez-vous sur scène en solo et en salles, Ebony dévoile les premières dates de sa tournée “Conception Tour” offrant une série de 5 show en clubs avant une tournée des festivals et un concert à l’Olympia le 1er novembre prochain.
Finaliste de la saison 2024 de la Star Academy, Ebony s’est révélée au grand public avec son premier titre Unforgettable , mettant en lumière des prouesses vocales remarquées. Elle a plus récemment continué de se dévoiler avec l’envoûtant “Mon Paradis” et le puissant Rage , un titre au style alternatif, qui s’inspire des rythmiques bouyon et sonorités électro.
Artiste complète, Ebony façonne une identité singulière et captivante, nourrie par de multiples influences. Aussi à l’aise en chant qu’en danse, elle s’impose déjà comme une véritable performeuse, offrant à chaque apparition scénique un show à part entière.
Ebony
+ Première partie
VEN. 13 NOVEMBRE 2026
20:00
Pop | FR
Comme premier rendez-vous sur scène en solo et en salles, Ebony dévoile les premières dates de sa tournée “Conception Tour” offrant une série de 5 show en clubs avant une tournée des festivals et un concert à l’Olympia le 1er novembre prochain.
Finaliste de la saison 2024 de la Star Academy, Ebony s’est révélée au grand public avec son premier titre Unforgettable , mettant en lumière des prouesses vocales remarquées. Elle a plus récemment continué de se dévoiler avec l’envoûtant “Mon Paradis” et le puissant Rage , un titre au style alternatif, qui s’inspire des rythmiques bouyon et sonorités électro.
Artiste complète, Ebony façonne une identité singulière et captivante, nourrie par de multiples influences. Aussi à l’aise en chant qu’en danse, elle s’impose déjà comme une véritable performeuse, offrant à chaque apparition scénique un show à part entière. .
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net
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English :
Ebony
+ Opening Act
FRI., NOVEMBER 13, 2026
8:00 PM
Pop | FR
For her first solo live performances in venues, Ebony has announced the first dates of her “Conception Tour,” featuring a series of five club shows before a festival tour and a concert at the Olympia on November 1.
A finalist on the 2024 season of Star Academy, Ebony burst onto the mainstream scene with her debut single “Unforgettable,” showcasing her remarkable vocal prowess. More recently, she has continued to reveal her artistry with the enchanting “Mon Paradis” and the powerful “Rage,” an alternative-style track inspired by bouyon rhythms and electro sounds.
A well-rounded artist, Ebony has forged a unique and captivating identity, shaped by a wide range of influences. Equally at ease with singing and dancing, she has already established herself as a true performer, delivering a full-fledged show with every stage appearance.
L’événement CONCERT Ebony La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS
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