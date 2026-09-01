Concert Échos d’opéra de l’ensemble de l’Opéra Normandie Rouen | Journées du Patrimoine Rue de l’église Ifs
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'église · Ifs
Informations pratiques
Ifs
Concert Échos d’opéra de l’ensemble de l’Opéra Normandie Rouen | Journées du Patrimoine
Rue de l’église Eglise Saint-André Ifs Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Transcrits pour quintette à vent, ces chefs-d’œuvre révèlent une autre voix.
Imaginez la tension dramatique de Don Giovanni, l’humour des Noces de Figaro, ou l’éclat des Carmen et Arlésienne…
Transcrits pour quintette à vent, ces chefs-d’œuvre révèlent une autre voix.
Imaginez la tension dramatique de Don Giovanni, l’humour des Noces de Figaro, ou l’éclat des Carmen et Arlésienne… portés non plus par des chanteurs, mais par cinq instruments à vent de l’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen.
Ce programme singulier vous invite à écouter autrement des airs que vous croyez connaître dans cette version réduite mais expressive, les mélodies retrouvent leur fraîcheur, leurs dynamiques, leur théâtralité brute. Mozart, Bizet, Verdi leurs chefs-d’œuvre lyriques sont ici rejoués comme des miniatures pleines d’élan. En contrepoint, le Tombeau de Couperin de Ravel, œuvre non lyrique mais hommage raffiné au baroque français, clôt le concert sur une note d’élégance introspective. Une plongée dans l’opéra sans voix… mais pas sans émotions.
**Programme **
– Giuseppe Verdi / arr. Ioan Dobrinescu, Rigoletto Quartetto
– Wolfgang Amadeus Mozart, _Les Noces de Figaro Non più andra
– Wolfgang Amadeus Mozart, _Les Noces de Figaro Voi, che sapete
– Georges Bizet / arr. Joachim Linckelmann, _L’Arlesienne Prélude Suite n°1
Georges Bizet / arr. David Walter, _Carmen Suite
– Wolfgang Amadeus Mozart, _Don Giovanni La ci darem la mano
– Wolfgang Amadeus Mozart, _La Flûte enchantée Air de la Reine de la Nuit
– Maurice Ravel / arr. Mason Jones, _Le Tombeau de Couperin
Quintette à vent de L’Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen
– Flûte, Aurélie Voisin-Wiart
– Hautbois, NN
– Clarinette, Gilles Leyronnas
– Basson, Clément Bonnay
– Cor, Arthur Heintz Durée 1h. .
Rue de l’église Eglise Saint-André Ifs 14123 Calvados Normandie
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English : Concert Échos d’opéra de l’ensemble de l’Opéra Normandie Rouen | Journées du Patrimoine
Transcribed for wind quintet, these masterpieces reveal a different side to them.
Imagine the dramatic tension of *Don Giovanni*, the humour of *The Marriage of Figaro*, or the brilliance of *Carmen* and *L’Arlésienne*…
L’événement Concert Échos d’opéra de l’ensemble de l’Opéra Normandie Rouen | Journées du Patrimoine Ifs a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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