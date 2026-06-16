Concert Echos d’Opéra par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Musée des impressionnismes Giverny

Giverny

Concert Echos d’Opéra par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Venez assister à un concert exceptionnel donné par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen dans l’auditorium du musée !

Echos d’Opéra

Et si l’on redécouvrait les grands airs d’opéra… sans chanteurs ?

Transcrits pour quintette à vent, ces chefs-d’œuvre révèlent une autre voix. Imaginez la tension dramatique de Don Giovanni, l’humour des Noces de Figaro, ou l’éclat des Carmen et Arlésienne… portés non plus par des chanteurs, mais par cinq instruments à vent. Ce programme singulier vous invite à écouter autrement des airs que vous croyez connaître dans cette version réduite mais expressive, les mélodies retrouvent leur fraîcheur, leurs dynamiques, leur théâtralité brute.

Arrangements pour quintette à vent.

Programme

Giuseppe Verdi Quatuor de Rigoletto

W.Amadeus Mozart Les Noces de Figaro Non più andrai

W.Amadeus Mozart Les Noces de Figaro Voi, che sapete

Georges Bizet L’Arlésienne Prélude, Suite n°1

Georges Bizet Carmen Suite

W.Amadeus Mozart Don Giovanni La ci darem la mano

W.Amadeus Mozart La Flûte enchantée Air de la Reine de la Nuit

Concert organisé par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen en collaboration avec le Musée des impressionnismes Giverny et avec le soutien du Conseil Départemental de l’Eure.

L’Opéra Orchestre Normandie Rouen, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la Culture DRAC Normandie. .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Concert Echos d’Opéra par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen

L’événement Concert Echos d’Opéra par l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Giverny a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération