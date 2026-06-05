Mulhouse

Concert Echos du Romantisme

12 place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 21:45:00

Date(s) :

2026-07-04

L’ensemble vocal Le Motet de Mulhouse vous invite à une soirée musicale d’exception autour des Échos du Romantisme . À travers un programme riche et inspirant, laissez-vous porter par les œuvres de grands maîtres tels que Mendelssohn, Bruckner, Reger ou Elgar, aux côtés de compositeurs contemporains comme Eric Whitacre et Ola Gjeilo.

Entre spiritualité, poésie et émotion, ce concert tisse un dialogue subtil entre les époques, de la Renaissance à nos jours. .

12 place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 12 89 22 34

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English :

L’événement Concert Echos du Romantisme Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace