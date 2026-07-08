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Concert Eclats cuivrés – Bach par Opus 333 et le Quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène Paris

vendredi 15 janvier 2027 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Concert Eclats cuivrés – Bach par Opus 333 et le Quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 15 janvier 2027
Fin
vendredi 15 janvier 2027
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p><p>12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ -12 ans</p>

Réunis par une profonde amitié, quatre saxhornistes fondent en 2009 Opus333 afin d’explorer la musique de chambre au sein d’un quatuor inédit …un quatuor de Saxhorns ! Au cœur de leur démarche, transcriptions, créations, curiosité et exigence façonnent une identité sonore singulière. Pour leur premier concert à La Sirène, lieu riche d’une si longue histoire pour les vents, ils sont heureux de présenter aux côtés du Quatuor Zahir, leur nouveau programme consacré à J.S.Bach.

Quatre saxhorns, un son unique : Opus333 fait naître des éclats cuivrés au cœur de la musique de chambre autour de JS Bach.
Le vendredi 15 janvier 2027
de 20h00 à 21h00
payant

12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ -12 ans

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-15T21:00:00+01:00
fin : 2027-01-15T22:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-15T20:00:00+02:00_2027-01-15T21:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/nouveaux-mondes +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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