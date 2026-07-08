Concert Eclats cuivrés – Bach par Opus 333 et le Quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Réunis par une profonde amitié, quatre saxhornistes fondent en 2009 Opus333 afin d’explorer la musique de chambre au sein d’un quatuor inédit …un quatuor de Saxhorns ! Au cœur de leur démarche, transcriptions, créations, curiosité et exigence façonnent une identité sonore singulière. Pour leur premier concert à La Sirène, lieu riche d’une si longue histoire pour les vents, ils sont heureux de présenter aux côtés du Quatuor Zahir, leur nouveau programme consacré à J.S.Bach.

Quatre saxhorns, un son unique : Opus333 fait naître des éclats cuivrés au cœur de la musique de chambre autour de JS Bach.

Le vendredi 15 janvier 2027

de 20h00 à 21h00

payant

12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ -12 ans

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-15T21:00:00+01:00

fin : 2027-01-15T22:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-15T20:00:00+02:00_2027-01-15T21:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/nouveaux-mondes +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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