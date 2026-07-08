Concert Eclats cuivrés – Bach par Opus 333 et le Quatuor Zahir Le Pavillon de la Sirène Paris
vendredi 15 janvier 2027 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Réunis par une profonde amitié, quatre saxhornistes fondent en 2009 Opus333 afin d’explorer la musique de chambre au sein d’un quatuor inédit …un quatuor de Saxhorns ! Au cœur de leur démarche, transcriptions, créations, curiosité et exigence façonnent une identité sonore singulière. Pour leur premier concert à La Sirène, lieu riche d’une si longue histoire pour les vents, ils sont heureux de présenter aux côtés du Quatuor Zahir, leur nouveau programme consacré à J.S.Bach.
Quatre saxhorns, un son unique : Opus333 fait naître des éclats cuivrés au cœur de la musique de chambre autour de JS Bach.
Le vendredi 15 janvier 2027
de 20h00 à 21h00
payant
12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ -12 ans
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-15T21:00:00+01:00
fin : 2027-01-15T22:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-15T20:00:00+02:00_2027-01-15T21:00:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
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