CONCERT Edgär + Pink Teeth La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Edgär + Pink Teeth La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Edgär + Pink Teeth

SAM. 5 DÉCEMBRE 2026

20:00

Rock | FR

Après dix ans de carrière, deux albums et plus de 11 millions de streams, le duo Edgär est de retour sur scène pour présenter son troisième opus, Behind The Wall.

Disponible le 20 mars 2026, ce nouvel album marque un tournant artistique pour le groupe amiénois. Délaissant la pop introspective de ses débuts, Edgär propose désormais un son plus frontal et organique, influencé par la scène rock anglo-saxonne (The Strokes, Arctic Monkeys, Fontaines D.C.).

Fort d’une solide expérience live avec près de 300 concerts au compteur, incluant des passages au Main Square Festival et des premières parties prestigieuses (Sting, Kyo), le groupe promet un show intense et maîtrisé.

Edgär + Pink Teeth

SAM. 5 DÉCEMBRE 2026

20:00

Rock | FR

Après dix ans de carrière, deux albums et plus de 11 millions de streams, le duo Edgär est de retour sur scène pour présenter son troisième opus, Behind The Wall.

Disponible le 20 mars 2026, ce nouvel album marque un tournant artistique pour le groupe amiénois. Délaissant la pop introspective de ses débuts, Edgär propose désormais un son plus frontal et organique, influencé par la scène rock anglo-saxonne (The Strokes, Arctic Monkeys, Fontaines D.C.).

Fort d’une solide expérience live avec près de 300 concerts au compteur, incluant des passages au Main Square Festival et des premières parties prestigieuses (Sting, Kyo), le groupe promet un show intense et maîtrisé. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Edg%E4r + Pink Teeth

SAT, DECEMBER 5, 2026

8:00 PM

Rock | FR

After a ten-year career, two albums, and over 11 million streams, the duo Edg%E4r is back on stage to present their third album, Behind The Wall.

Released on March 20, 2026, this new album marks an artistic turning point for the Amiens-based band. Moving away from the introspective pop of their early days, Edg%E4r now offers a more direct and organic sound, influenced by the Anglo-Saxon rock scene (The Strokes, Arctic Monkeys, Fontaines D.C.).

With a solid track record of live performances—nearly 300 shows under their belt, including appearances at the Main Square Festival and prestigious opening acts for artists like Sting and Kyo—the band promises an intense and polished show.

L’événement CONCERT Edgär + Pink Teeth La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS