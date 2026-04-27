Concert Electroplume Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin

Guénin

Concert Electroplume Festival l’Échappée

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Avec la complicité des élèves de l’école de musique et de danse

Christophe Piot assemble les motifs naturels, les chants collectés en milieu sauvage, avec ses percussions, créant un univers où chaque espèce trouve sa voix. Il s’intéresse aussi aux oiseaux disparus à partir de récits, croquis ou espèces proches, il imagine les chants qui autrefois habitaient le monde

Après des années de travail sur le chant des oiseaux, remplies

de découvertes de virtuoses parfois célèbres, souvent méconnus, certains restent muets… Pourquoi? Espèce disparue.

Disparu. Un mot simple à prononcer, aux conséquences pourtant difficiles à concevoir. Qu’est-ce qu’un oiseau disparu ? Beaucoup de réponses sont possibles, mais une nouvelle catégorie est arrivée: les récemment disparus . Ceux qu’on a pu voir voler, photographier, enregistrer… Sont-ils moins-disparus grâce à toutes ces informations ? Si oui, nous allons tenter de recréer les pièces d’anciens puzzles imaginer un chant perdu, retrouver un mouvement fossilisé… tout cela en s’inspirant de ceux qui sont toujours là.

À 16h en accès libre. Durée 1h Tout public. .

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert Electroplume Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté