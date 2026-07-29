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Concert Elisabeth Leonskaja Piano en Valois 2026 Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Angoulême

mercredi 18 novembre 2026 · Théâtre d'Angoulême Scéne Nationale · Angoulême

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre d'Angoulême Scéne Nationale
Adresse
Avenue des Maréchaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Concert Elisabeth Leonskaja Piano en Valois 2026

Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:30:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Issue d’une famille russe née en Géorgie en 1945, Elisabeth Leonskaja s’impose très tôt comme une enfant prodige.
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Théâtre d’Angoulême Scéne Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62  pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

Born into a Russian family in Georgia in 1945, Elisabeth Leonskaja established herself as a child prodigy at a very early age.

L’événement Concert Elisabeth Leonskaja Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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