Poussignac

Concert Élixir sonore

Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Duo de cordes avec Chris MARTINEAU et Julie Läderach .

Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 43 22 29 culture.poussignac@gmail.com

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English : Concert Élixir sonore

L’événement Concert Élixir sonore Poussignac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne