Concert Emmanuelle DEMUYTER & Yohann TURPIN

28 Rue de la Préfecture Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soprano et organiste.Tout public

20 .

28 Rue de la Préfecture Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

Soprano and organist.

L’événement Concert Emmanuelle DEMUYTER & Yohann TURPIN Épinal a été mis à jour le 2026-03-25 par OT EPINAL ET SA REGION