Concert Emmanuelle DEMUYTER & Yohann TURPIN Épinal
Concert Emmanuelle DEMUYTER & Yohann TURPIN Épinal samedi 19 septembre 2026.
Concert Emmanuelle DEMUYTER & Yohann TURPIN
28 Rue de la Préfecture Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Soprano et organiste.Tout public
20 .
28 Rue de la Préfecture Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
Soprano and organist.
L’événement Concert Emmanuelle DEMUYTER & Yohann TURPIN Épinal a été mis à jour le 2026-03-25 par OT EPINAL ET SA REGION
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