Concert en Famille Timouk, L’enfant aux deux royaumes Just Classik Festival Troyes
Concert en Famille Timouk, L’enfant aux deux royaumes Just Classik Festival Troyes dimanche 20 septembre 2026.
Troyes
Concert en Famille Timouk, L’enfant aux deux royaumes Just Classik Festival
Théâtre de la Madeleine Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans une château ancien, un jeune garçon nommé Timouk s’étonne de ne trouver personne à son réveil. Un merle moqueur rencontré dans son jardin lui lance un mauvais sort qui lui fait perdre la parole.
Commence alors pour l’enfant une déambulation fantasmagorique dans le château désert, qui l’amènera à croiser des personnages étonnants…
Les artistes
Chad Colson, comédien
Astrid jourdain, illustratrice
N.N, clarinette
Camille Vasseur, violoncelle
Justine Métral, Violoncelle
Nathanaël Gouin, piano
Adrien Pineau, percussions .
Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr
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English :
L’événement Concert en Famille Timouk, L’enfant aux deux royaumes Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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