Troyes

Concert en Famille Timouk, L’enfant aux deux royaumes Just Classik Festival

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans une château ancien, un jeune garçon nommé Timouk s’étonne de ne trouver personne à son réveil. Un merle moqueur rencontré dans son jardin lui lance un mauvais sort qui lui fait perdre la parole.

Commence alors pour l’enfant une déambulation fantasmagorique dans le château désert, qui l’amènera à croiser des personnages étonnants…



Les artistes

Chad Colson, comédien

Astrid jourdain, illustratrice

N.N, clarinette

Camille Vasseur, violoncelle

Justine Métral, Violoncelle

Nathanaël Gouin, piano

Adrien Pineau, percussions .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert en Famille Timouk, L’enfant aux deux royaumes Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne