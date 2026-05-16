Rudelle

Concert en l’église Saint Martial de Rudelle

église Saint Martial Rudelle Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert en l'église Saint Martial de Rudelle, "Chants occitans et musiques du Quercy", interprétés par 3 membres de La Granja avec de vieux instruments !

Concert en l'église Saint Martial de Rudelle, "Chants occitans et musiques du Quercy", interprétés par 3 membres de La Granja avec de vieux instruments !

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église Saint Martial Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 93 32

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English :

Concert in the church of Saint Martial de Rudelle, "Occitan songs and music from Quercy", performed by 3 members of La Granja with old instruments.

L’événement Concert en l’église Saint Martial de Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac