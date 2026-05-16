Concert en l’église Saint Martial de Rudelle Rudelle
Concert en l’église Saint Martial de Rudelle Rudelle dimanche 21 juin 2026.
Rudelle
Concert en l’église Saint Martial de Rudelle
église Saint Martial Rudelle Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert en l'église Saint Martial de Rudelle, "Chants occitans et musiques du Quercy", interprétés par 3 membres de La Granja avec de vieux instruments !
Concert en l'église Saint Martial de Rudelle, "Chants occitans et musiques du Quercy", interprétés par 3 membres de La Granja avec de vieux instruments !
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église Saint Martial Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 93 32
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English :
Concert in the church of Saint Martial de Rudelle, "Occitan songs and music from Quercy", performed by 3 members of La Granja with old instruments.
L’événement Concert en l’église Saint Martial de Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac
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