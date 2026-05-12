Vide-greniers à Rudelle Rudelle
Vide-greniers à Rudelle Rudelle dimanche 14 juin 2026.
Rudelle
Vide-greniers à Rudelle
le couderc de Rudelle Rudelle Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
venez chiner de belles pépites sur le couderc de la bastide de Rudelle !
venez chiner de belles pépites sur le couderc de la bastide de Rudelle !
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le couderc de Rudelle Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 93 32
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English :
come and hunt for nuggets on the couderc of the bastide of Rudelle!
L’événement Vide-greniers à Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Figeac