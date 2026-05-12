Rudelle

Vide-greniers à Rudelle

le couderc de Rudelle Rudelle Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

venez chiner de belles pépites sur le couderc de la bastide de Rudelle !

venez chiner de belles pépites sur le couderc de la bastide de Rudelle !

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le couderc de Rudelle Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 93 32

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English :

come and hunt for nuggets on the couderc of the bastide of Rudelle!

L’événement Vide-greniers à Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Figeac