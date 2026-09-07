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Concert en Roues Libres, Église Saint-Amand, Bailleul

lundi 28 septembre 2026 · Église Saint-Amand · Bailleul

Concert en Roues Libres, Église Saint-Amand, Bailleul

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Amand
Adresse
1 parvis Saint-Amand
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Concert en Roues Libres Lundi 28 septembre, 19h00 Église Saint-Amand Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-28T19:00:00+02:00 – 2026-09-28T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-28T19:00:00+02:00 – 2026-09-28T20:00:00+02:00

Participation au chapeau !

Église Saint-Amand 1 parvis Saint-Amand Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Concert de musique baroque par 4 musiciens professionnels qui vont de village en village, en transportant leurs instruments à vélo.

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