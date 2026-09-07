Concert en Roues Libres, Église Saint-Amand, Bailleul

Informations pratiques

Concert en Roues Libres Lundi 28 septembre, 19h00 Église Saint-Amand Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T19:00:00+02:00 – 2026-09-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-28T19:00:00+02:00 – 2026-09-28T20:00:00+02:00

Participation au chapeau !

Église Saint-Amand 1 parvis Saint-Amand Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Concert de musique baroque par 4 musiciens professionnels qui vont de village en village, en transportant leurs instruments à vélo.

Concerts en Roues Libres