Concert : Enfance Campus Molito – INSPÉ de Paris Paris

À l’occasion du Printemps culturel 2026 de l’INSPÉ de l’académie de Paris, le vendredi 5 juin 2026, le Chœur de Sorbonne Université, dirigé par Frédéric Pineau, vous invite à un voyage musical sensible et poétique autour du thème de l’enfance.

À travers les âges et les cultures, ce programme explore les multiples visages de l’enfance : les premiers éveils au monde, les liens familiaux, la mémoire, le passage du temps et l’attachement à la terre. Comptines, berceuses et chants populaires issus de différentes traditions sont réinventés avec finesse et modernité par des compositeurs contemporains, dans une œuvre chorale tour à tour lumineuse, vibrante et mélancolique.

Fidèle à son goût pour les dialogues entre répertoires et imaginaires, le COSU propose ici une méditation musicale universelle sur « le cycle de la vie », interrogeant avec émotion les souvenirs d’enfance et l’enfant que chacun porte encore en soi.

Cette soirée exceptionnelle se déroulera dans le cadre privilégié du patio du campus Molitor, dont l’acoustique et l’atmosphère offriront un écrin idéal à cette parenthèse musicale.

Informations pratiques

Lieu : INSPÉ de l’académie de Paris — Campus Molitor, 10 rue Molitor, 75016 Paris

INSPÉ de l’académie de Paris — Campus Molitor, 10 rue Molitor, 75016 Paris Date : Vendredi 5 juin 2026

Vendredi 5 juin 2026 Horaire : 19h00 – 20h00 (accueil à partir de 18h30)

19h00 – 20h00 (accueil à partir de 18h30) Accès : Métro ligne 9 — Église d’Auteuil ou Chardon-Lagache / ligne 10 — Michel-Ange Molitor

À l’occasion du Printemps culturel 2026 de l’INSPÉ de l’académie de Paris, le vendredi 5 juin 2026, le Chœur de Sorbonne Université, dirigé par Frédéric Pineau, vous invite à un voyage musical sensible et poétique autour du thème de l’enfance.

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 20h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:00:00+02:00

Campus Molito – INSPÉ de Paris 10, rue Molitor 75016 Paris

https://www.inspe-paris.fr/concert-enfance-choeur-et-orchestre-de-sorbonne-universite-cosu https://www.facebook.com/INSPE.Paris https://www.facebook.com/INSPE.Paris



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