Informations pratiques

Ensisheim

Concert Ensemble Buenos Aires 42 cordes de la Pampa

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 21:30:00

Date(s) :

2026-11-14

Un concert de guitares classiques sud américaines.

Un programme riche et varié alternera solos, duos, trios et ensembles avec également des chants traditionnels pour faire découvrir toute la diversité et l’émotion de ce répertoire.

Les guitaristes, Augustin Nazzetta, Fabián Cardozo, Lucas Torres, Pedro Bertin, Luis Orias Diz, Lorena Zarranz et Sylvie Parlati se réunissent pour un projet musical exceptionnel autour de l’Argentine et des musiques d’Amérique du Sud.

Un programme riche et varié alternera solos, duos, trios et ensembles avec également des chants traditionnels pour faire découvrir toute la diversité et l’émotion de ce répertoire.

Une rencontre musicale rare, imaginée pour trois concerts uniques dans la région. 0 .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 14 20 47

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English :

A concert featuring South American classical guitars.

A rich and varied program will alternate between solos, duets, trios, and ensembles, as well as traditional songs, to showcase the full diversity and emotional depth of this repertoire.

L’événement Concert Ensemble Buenos Aires 42 cordes de la Pampa Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Centre Haut-Rhin Ensisheim