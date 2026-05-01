La Garde-Adhémar

Concert ensemble crescendo

Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La musique, les sourires, l’harmonie sont toujours au rendez vous le samedi soir.

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Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ensemble.crescende26@gmail.com

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English :

Music, smiles and harmony are the order of the day on Saturday evenings.

L’événement Concert ensemble crescendo La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence