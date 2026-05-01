Concert ensemble crescendo La Garde-Adhémar
Concert ensemble crescendo La Garde-Adhémar samedi 30 mai 2026.
La Garde-Adhémar
Concert ensemble crescendo
Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La musique, les sourires, l’harmonie sont toujours au rendez vous le samedi soir.
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Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ensemble.crescende26@gmail.com
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English :
Music, smiles and harmony are the order of the day on Saturday evenings.
L’événement Concert ensemble crescendo La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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