Vide Grenier La Garde-Adhémar
Vide Grenier La Garde-Adhémar dimanche 31 mai 2026.
La Garde-Adhémar
Vide Grenier
Centre historique du Village La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
Date(s) :
2026-05-31
J’adore chiner !
C’est mon petit plaisir du week-end me promener au soleil, fouiller dans des caisses et sur les étals, dégoter des trucs géniaux à un prix incroyable tout en découvrant le village et profiter de la petite restauration sur place.
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Centre historique du Village La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 13 63 40 multiloisirslga@gmail.com
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English :
I love bargain hunting!
It’s my weekend pleasure: strolling around in the sunshine, rummaging through crates and stalls, picking up great stuff at incredible prices while discovering the village and enjoying the snack bar on site.
L’événement Vide Grenier La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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