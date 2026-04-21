Tonte des moutons La Garde-Adhémar
Tonte des moutons La Garde-Adhémar samedi 9 mai 2026.
La Garde-Adhémar
Tonte des moutons
165 chemin de l’aérodrome La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Venez assister à la tonte de nos moutons avec une démonstration de tonte toute la journée.
Aucune réservation à faire pour venir découvrir la ferme et profitez des animations.
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165 chemin de l’aérodrome La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 12 62 55 aubonheurdesanimaux@yahoo.fr
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English :
Come and watch our sheep being sheared, with an all-day shearing demonstration.
You don’t need to make a reservation to discover the farm and enjoy the activities.
L’événement Tonte des moutons La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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