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Tonte des moutons La Garde-Adhémar

Tonte des moutons La Garde-Adhémar samedi 9 mai 2026.

Adresse : 165 chemin de l'aérodrome

Ville : 26700 La Garde-Adhémar

Département : Drôme

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 9.5 9.5 9.5

La Garde-Adhémar

Tonte des moutons

165 chemin de l’aérodrome La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Venez assister à la tonte de nos moutons avec une démonstration de tonte toute la journée.
Aucune réservation à faire pour venir découvrir la ferme et profitez des animations.
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165 chemin de l’aérodrome La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 12 62 55  aubonheurdesanimaux@yahoo.fr

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English :

Come and watch our sheep being sheared, with an all-day shearing demonstration.
You don’t need to make a reservation to discover the farm and enjoy the activities.

L’événement Tonte des moutons La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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