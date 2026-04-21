La Garde-Adhémar

Tonte des moutons

165 chemin de l’aérodrome La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez assister à la tonte de nos moutons avec une démonstration de tonte toute la journée.

Aucune réservation à faire pour venir découvrir la ferme et profitez des animations.

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165 chemin de l’aérodrome La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 12 62 55 aubonheurdesanimaux@yahoo.fr

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English :

Come and watch our sheep being sheared, with an all-day shearing demonstration.

You don’t need to make a reservation to discover the farm and enjoy the activities.

L’événement Tonte des moutons La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence