La Garde-Adhémar

Messe de l’Ascension

Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

La messe de l’Ascension sera célébrée

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Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 41 06

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English :

Ascension Mass will be celebrated

L’événement Messe de l’Ascension La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence