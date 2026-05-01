Messe de l’Ascension La Garde-Adhémar
Messe de l’Ascension La Garde-Adhémar jeudi 14 mai 2026.
La Garde-Adhémar
Messe de l’Ascension
Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
La messe de l’Ascension sera célébrée
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Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 41 06
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English :
Ascension Mass will be celebrated
L’événement Messe de l’Ascension La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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