Concert Ensemble vocal Allegro Mortagne-au-Perche
Concert Ensemble vocal Allegro Mortagne-au-Perche dimanche 7 juin 2026.
Mortagne-au-Perche
Concert Ensemble vocal Allegro
Eglise Notre-Dame Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’Ensemble Vocal Allegro fête ses 50 ans.
Au programme Gounod, Mendelssohn, Britten et Haendel.
Mezzo-soprano Anne-Marie Grüneissen
Piano Alissa Duryee
Direction Christine Grüneissen
Participation au chapeau. .
Eglise Notre-Dame Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 44 90 18 63
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English : Concert Ensemble vocal Allegro
L’événement Concert Ensemble vocal Allegro Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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