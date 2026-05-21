Mortagne-au-Perche

Concert Ensemble vocal Allegro

Eglise Notre-Dame Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’Ensemble Vocal Allegro fête ses 50 ans.

Au programme Gounod, Mendelssohn, Britten et Haendel.

Mezzo-soprano Anne-Marie Grüneissen

Piano Alissa Duryee

Direction Christine Grüneissen

Participation au chapeau. .

Eglise Notre-Dame Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 44 90 18 63

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English : Concert Ensemble vocal Allegro

L’événement Concert Ensemble vocal Allegro Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE