Concert Ensemble vocal de Bressuire Théâtre Bressuire

Bressuire

Concert Ensemble vocal de Bressuire

Théâtre Place Jules Ferry Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’Ensemble vocal de Bressuire vous invite à un moment musical festif avec la comédie musicale MAMMA MIA ! . A travers des harmonies riches et une énergie communicative, les choristes feront revivre les plus grands succès du groupe ABBA, vous offrant un voyage nostalgique et entraînant.

Ce concert promet une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur.

Billetterie uniquement disponible sur Helloasso. .

Théâtre Place Jules Ferry Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 03 31 83 choraleevb@gmail.com

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English : Concert Ensemble vocal de Bressuire

L’événement Concert Ensemble vocal de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Bocage Bressuirais