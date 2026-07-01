Concert ensembles Clarinettes et Cuivres, Église Notre-Dame de l’Assomption, Forges-les-Bains

Informations pratiques

Concert ensembles Clarinettes et Cuivres Samedi 19 septembre, 20h30 Église Notre-Dame de l’Assomption Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Les Ensembles Clarinettes et Cuivres de l’Ensemble Musical du Hurepoix

Église Notre-Dame de l’Assomption Place de l’Eglise 91470 Forges-les-Bains Forges-les-Bains 91470 Essonne Île-de-France 06 62 11 39 42

Spectacle « Les Ensembles Clarinettes et Cuivres de l’Ensemble Musical du Hurepoix »

Amis de l’Église de Forges