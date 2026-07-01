Découverte historique et architecturale de l’édifice restauré, Église Notre-Dame de l’Assomption, Forges-les-Bains

Informations pratiques

Découverte historique et architecturale de l’édifice restauré 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découverte historique et architecturale de l’édifice nouvellement restauré.

Église Notre-Dame de l’Assomption Place de l’Eglise 91470 Forges-les-Bains Forges-les-Bains 91470 Essonne Île-de-France 06 62 11 39 42

Visite commentée de l’Église Notre-Dame de l’Assomption nouvellement restaurée

©Amis Église de Forges-les-Bains