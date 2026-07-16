Informations pratiques

Exposition « Patrimoines habités » au golf de Forges-Les-Bains 19 et 20 septembre Golf de Forges-les-Bains Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse vous propose de découvrir son exposition « Patrimoine habités » installée au golf de Forges-les-Bains à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Quand le patrimoine bâti abrite le patrimoine naturel, la cohabitation prend tout son sens… Découvrez ces espèces animales et végétales qui trouvent refuge dans nos bâtis et les actions facile à mettre en place pour bien vivre en leur compagnie !

En complément, le golf vous fera découvrir son exposition sur la faune et la flore visible sur le parcours.

> Visite libre, ouvert à tous

Golf de Forges-les-Bains 1 Rue de la Villouvette, 91470 Forges-les-Bains Forges-les-Bains 91470 Essonne Île-de-France

Exposition « Patrimoine habités »

©golf de forges-les-bains