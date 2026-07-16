AGENDA · Forges-les-Bains
Exposition de l’association Forges Les Arts, Escapade culturelle, Forges-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Escapade culturelle · Forges-les-Bains
Informations pratiques
Exposition de l’association Forges Les Arts 19 et 20 septembre Escapade culturelle Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION FORGES LES ARTS mettant à l’honneur les talents artistiques locaux et le patrimoine Forgeois.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre à l’Escapade culturelle de 10h à 17h.
Escapade culturelle 38 rue de Vaux 91470 Forges-les-Bains Forges-les-Bains 91470 Essonne Île-de-France
Exposition
©Forges les arts
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