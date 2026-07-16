Exposition de l’association Forges Les Arts, Escapade culturelle, Forges-les-Bains

Informations pratiques

Exposition de l’association Forges Les Arts 19 et 20 septembre Escapade culturelle Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

EXPOSITION DE L’ASSOCIATION FORGES LES ARTS mettant à l’honneur les talents artistiques locaux et le patrimoine Forgeois.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à l’Escapade culturelle de 10h à 17h.

Escapade culturelle 38 rue de Vaux 91470 Forges-les-Bains Forges-les-Bains 91470 Essonne Île-de-France

Exposition

©Forges les arts