Exposition des photographies du concours « Capture ton patrimoine », Mairie de Forges les Bains, Forges-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Forges les Bains · Forges-les-Bains
Informations pratiques
Exposition des photographies du concours « Capture ton patrimoine » 19 et 20 septembre Mairie de Forges les Bains Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Exposition des photographies concours « Capture ton patrimoine », présentée sur les grilles de la mairie tout le mois de septembre. Les participants ont été invités à poser leur regard sur le patrimoine forgeois et à en révéler toute la richesse à travers leurs clichés.
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Exposition photographique » Capture ton patrimoine »
©mairie de Forges-les-Bains
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