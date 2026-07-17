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Exposition des photographies du concours « Capture ton patrimoine », Mairie de Forges les Bains, Forges-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Forges les Bains · Forges-les-Bains

Exposition des photographies du concours « Capture ton patrimoine », Mairie de Forges les Bains, Forges-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Forges les Bains
Adresse
9 rue du docteur Babin 91470 Forges-les-Bains
Ville
91470 Forges-les-Bains
Département
Essonne

Exposition des photographies du concours « Capture ton patrimoine » 19 et 20 septembre Mairie de Forges les Bains Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Exposition des photographies concours « Capture ton patrimoine », présentée sur les grilles de la mairie tout le mois de septembre. Les participants ont été invités à poser leur regard sur le patrimoine forgeois et à en révéler toute la richesse à travers leurs clichés.

Mairie de Forges les Bains 9 rue du docteur Babin 91470 Forges-les-Bains Forges-les-Bains 91470 Essonne Île-de-France 0164910329 http://www.forges-les-bains.fr http://facebook.com/vivons-Forges-
Exposition photographique  » Capture ton patrimoine »

©mairie de Forges-les-Bains

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