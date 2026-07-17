Visite de la Villa Rochette, La Villa Rochette, Forges-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · La Villa Rochette · Forges-les-Bains
Informations pratiques
Visite de la Villa Rochette 19 et 20 septembre La Villa Rochette Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Visite de la Villa Rochette
La Villa Rochette est un véritable havre de paix situé à 30 minutes au sud de Paris, en Haute Vallée de Chevreuse. Cette demeure de caractère du début 19ème siècle, chargée d’histoire et au style contemporain apporte une certaine douceur de vivre et la sensation d’être tout de suite comme à la maison.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 11h30
Visites sur inscription (plusieurs séances)
La Villa Rochette 13 rue d’Adelaiau 91470 Forges-les-Bains Forges-les-Bains 91470 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.forges-les-bains.fr/ »}]
Visite commentée
©Villa Rochette
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