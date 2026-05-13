Le choeur de chansons Grecques Harmonie de Paris, dirigé par Yiannis Plastiras, et la chorale Λόγος & Μέλος/ Logos & Melos de Thessalonique, dirigée par Elisabeth Demiroglou, interprètent ensemble des chansons de compositeurs grecs ayant vécu en France entre 1950 et 1970

Avec : 70 choristes, Phoevos Philkas au piano, Yiannis Tziallas à la guitare, Kostis Papaloukas au bouzouki, Nicolas Fleury à la contrebasse, et Elias Arapoglou aux percussions.

Direction artistique : Yiannis Plastiras

Concert de chansons et de musique grecques interprété par deux chorales et 5 musiciens

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant

PAF 20€

(30 min avant sur place)

Prévente sur Billetweb : 17€

Moins de 20ans : 12€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Église réformée du Saint-Esprit 5 rue Roquépine 75008 Paris

+33615141013 https://https://www.facebook.com/ChoeurDeChansonsGrecquesHarmonie/ https://https://www.facebook.com/ChoeurDeChansonsGrecquesHarmonie/



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