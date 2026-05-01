Concert Entre Rires et Larmes Haguenau

Haguenau

Concert Entre Rires et Larmes

16 Place d’armes Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Au programme une plaisanterie musicale de Mozart, l’ouverture d’un opéra comique de Rossini, des extraits d’une symphonie de Beethoven, une comédie musicale de Fauré, la très lyrique sérénade pour cordes de Kalinnikov ou encore des extraits de la symphonie Le Distrait de Haydn !

L’Orchestre Symphonique de Haguenau sera en concert dimanche 31 mai 2026 à 17h à la Salle de la Douane de Haguenau pour un concert Entre Rires et Larmes !

Au programme une plaisanterie musicale de Mozart, l’ouverture d’un opéra comique de Rossini, des extraits d’une symphonie de Beethoven, une comédie musicale de Fauré, la très lyrique sérénade pour cordes de Kalinnikov ou encore des extraits de la symphonie Le Distrait de Haydn !

Ein musikalischer Spaß, que l’on peut traduire par Une plaisanterie musicale , est un divertimento composé par Mozart en 1787. Volontairement écrit pour être drôle, les critiques de l’époque ne s’y sont pas trompés puisqu’ils le décrivent comme satirique, présentant des gaffes harmoniques et rythmiques servant à parodier le travail des compositeurs incompétents et manquant d’originalité !

L’opéra Il Signor Bruschino est un opéra comique en un acte composé par Rossini en 1813 et inspiré de la pièce Le fils par hasard, par ruse et folie de René de Chazet et Maurice Ourry. Il raconte l’histoire de Florville, amoureux de Sofia, qui se fait passer pour le fils de Bruschino à qui Sofia est promise. L’ouverture fit scandale à sa création car les violons y frappent leurs cordes avec leur archet, technique incomprise et jugée superficielle à l’époque.

Composée en 1812, la 8e symphonie de Beethoven que ce dernier surnomme la Petite symphonie est l’une de ses symphonies les plus abouties, bien qu’elle ait la réputation d’être une œuvre légère dû au remplacement de l’habituel mouvement lent par un allegretto scherzando pétillant, fantaisiste et comique. On peut d’ailleurs y entendre des notes répétés jouées aux cors et aux bois qui imitent le son d’un métronome, écrites en l’honneur de Johann Nepomuk Mälzel, inventeur du métronome et ami de Beethoven.

Masques et bergamasques est une suite d’orchestre spirituelle et pleine de verve composée par Fauré, qui s’inspire d’un divertissement dans lequel des personnages de la commedia dell’arte observent des dames et des seigneurs s’adonnant à une fête galante sur l’île de Cythère. Dans une lettre à son épouse, Fauré écrivait Reynaldo Hahn dit que l’ouverture sonne comme si Mozart imitait Fauré une idée amusante.

Kalinnikov compose sa Sérénade pour cordes en 1891. Bien que soutenu et recommandé par Tchaïkovsky, le compositeur avait été forcé de chercher un meilleur climat en Crimée en raison de son mauvais état de santé. Mort à 34 ans de la tuberculose, c’est grâce à Tchaïkovsky et Rachmaninov que la plupart de ses œuvres ont été publiées. Sa sérénade possède le lyrisme chaleureux et mélancolique typique du romantisme russe.

La Symphonie n°60 est probablement la symphonie la plus surprenante de Haydn, adaptée de la musique de scène qu’il a imaginé pour la pièce Le Distrait de Jean-François Regnard. La pièce met en scène le personnage de Léandre, un homme si distrait qu’il oublie son propre mariage, et qui semble avoir particulièrement stimulé la verve de Haydn puisqu’il oblige notamment tout l’orchestre à s’interrompre pour lui rappeler de s’accorder !

PROGRAMME

* MOZART Ein Musikalischer Spaß

* ROSSINI Il Signor Bruschino

* BEETHOVEN Symphonie n°8, extrait

* FAURÉ Masques et Bergamasques, extraits

* KALINNIKOV Sérénade pour cordes

* HAYDN Symphonie n°60 Le Distrait , extraits

DISTRIBUTION

Orchestre Symphonique de Haguenau

Marc Haas, direction

TARIFS

18€ Abonnés Accent 4 16€ Gratuit pour les moins de 18 ans

2€ de remise en prévente via la billetterie en ligne Helloasso

ou chez Musique Hammer à Haguenau (chèques et espèces uniquement) .

16 Place d’armes Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 61 56 oshaguenau@gmail.com

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English :

On the program: a musical joke by Mozart, the overture to a comic opera by Rossini, excerpts from a Beethoven symphony, a musical comedy by Fauré, Kalinnikov’s very lyrical serenade for strings, and excerpts from Haydn’s symphony Le Distrait !

L’événement Concert Entre Rires et Larmes Haguenau a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau